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Корвет "Гремящий" завершил испытания в Белом море

На завершающем этапе испытаний экипажи вертолетов Ка-27 совершили облет радиотехнических систем и комплексов корабля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Головной корвет "Гремящий" модернизированного проекта 20385 завершил серию испытаний в Белом море и приступил к переходу в Североморск. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Северного флота.

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"На завершающем этапе испытаний экипаж корвета отработал взаимодействие с авиацией Северного флота. Облет радиотехнических систем и комплексов корабля совершили экипажи вертолетов Ка-27. Ранее в Белом море новейший российский корвет выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по надводной и еще одним "Калибром" - по наземной цели", - сообщили на флоте.

Испытания корвета продолжались месяц. Корабль прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота 13 ноября из Балтийска.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен 1 февраля 2012 года на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Проект корабля разработан ЦМКБ "Алмаз". Корвет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Как отметил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев, "Гремящий" по сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 обладает более мощным вооружением - он оснащен ракетами "Калибр" вместо "Урана", также усилен его зенитно-ракетный комплекс. На корвете проведены работы по снижению его оптической, радиолокационной и акустической заметности.

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