Эсминец ВМС США вошел в Черное море

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Ross ВМС США. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны РФ).