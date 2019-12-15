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Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Как сообщили в Минобороны, его сопровождает корабль Черноморского флота
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Ross ВМС США. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны РФ).

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"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек", - сообщили в ведомстве.

Месяц назад российские фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Porter ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря.

 

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