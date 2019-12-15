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РВСН в 2020 году произведут пуски шести баллистических ракет

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев отметил, что пять из них запустят с космодрома Плесецк
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© ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют произвести пуски шести межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе пять из них будут осуществлены с космодрома Плесецк. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома "Плесецк", - сообщил Каракаев.

Генерал напомнил, что в 2019 году РВСН провели пять пусков стратегических ракет, из них три пуска с 1-го испытательного Государственного космодрома Плесецк и еще два - с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр.

Полк с комплексом "Авангард"

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, заступит на боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области до конца 2019 года, рассказал Каракаев.

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"Постановка первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард" в Домбаровской ракетной дивизии запланирована до конца 2019 года", - сообщил Каракаев.

По словам командующего, "Авангард" эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также "создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет".

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Ракета "Сармат"

Каракаев рассказал, что перспективный комплекс "Сармат" с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой будет иметь широкий перечень перспективных боевых блоков, в том числе гиперзвуковых нового поколения. 

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"В комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения", - сообщил Каракаев.

По его словам, сейчас ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новые комплексы. Более того, свойства, конструкция, характеристики комплекса уже более трех лет изучаются в ведущих военных вузах.

"РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса", - подчеркнул Каракаев, добавив, что в настоящее время промышленность продолжает подготовку к государственным летным испытаниям "Сармата".

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская обл.) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн.

Оснащение современной техникой

Каракаев сообщил, что доля современных ракетных комплексов на вооружении РВСН будет доведена до 100% к 2024 году. 

"В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - сказал Каракаев.

Генерал отметил, что сейчас в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов. "Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", - пояснил командующий РВСН.

"В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - подчеркнул командующий.

По его словам, доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу 2019 года доведена до 76%. Этого удалось достичь за счет перевооружения на новейшие образцы. Всего в 2019 году в рамках госпрограммы вооружения закуплено около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН.

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РоссияОренбургская область
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