РВСН в 2020 году произведут пуски шести баллистических ракет

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев отметил, что пять из них запустят с космодрома Плесецк

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют произвести пуски шести межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе пять из них будут осуществлены с космодрома Плесецк. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник. "В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома "Плесецк", - сообщил Каракаев. Генерал напомнил, что в 2019 году РВСН провели пять пусков стратегических ракет, из них три пуска с 1-го испытательного Государственного космодрома Плесецк и еще два - с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. Полк с комплексом "Авангард" Первый полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, заступит на боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области до конца 2019 года, рассказал Каракаев.

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"Постановка первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард" в Домбаровской ракетной дивизии запланирована до конца 2019 года", - сообщил Каракаев. По словам командующего, "Авангард" эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также "создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет". "Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону. Ракета "Сармат" Каракаев рассказал, что перспективный комплекс "Сармат" с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой будет иметь широкий перечень перспективных боевых блоков, в том числе гиперзвуковых нового поколения.

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