Два ракетных полка с "Ярсами" заступили на боевое дежурство на Алтае и в Иркутской области

ТАСС, 16 декабря. Первый полк Барнаульского ракетного соединения в Алтайском крае, а также очередной полк в Иркутском ракетном соединении, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комлпексами (ПГРК) "Ярс", заступили на вооружение. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"Сегодня состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных ПГРК "Ярс", - сообщил Каракаев.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".