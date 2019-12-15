Командующий РВСН: США до конца года могут испытать две новые ракеты средней дальности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. США до конца 2019 года намерены испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности - с дальностью стрельбы более 1000 км и более 3000 км соответственно. Об этом в понедельник в интервью газете " Красная звезда " рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1000 км и еще одну, с дальностью более 3000 км", - сообщил Каракаев.

Генерал отметил, что в перспективе эти ракеты могут быть оснащены ядерными боеприпасами. Он также подчеркнул, что у США достаточно направлений и возможностей для создания ракет средней дальности.

"Например, это разработка ракетных систем средней и меньшей дальности на основе пусковых установок Мк-41, в том числе и мобильного варианта. Сегодня в Польше и Румынии разворачивается противоракетный комплекс с универсальными пусковыми установками Мк-41, с которых возможно запускать не только противоракеты "Стандарт-3", но и крылатые ракеты морского базирования "Томагавк", - напомнил Каракаев.

Он отметил, что такие ракеты должны быть классифицированы как крылатые ракеты наземного базирования большой дальности.

Ранее 12 декабря Минобороны США провело летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.