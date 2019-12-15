Танкисты уничтожили на учениях в Чечне 70 машин условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Танкисты Южного военного округа (ЮВО) уничтожили 70 машин условного противника в ходе учений в горных районах Чечни. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Чечне, уничтожили 70 машин условного противника на горных склонах Кавказского хребта" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие уничтожили машины "противника" из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

Отмечается, что в мероприятиях огневой подготовки приняло участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.