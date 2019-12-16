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В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения

Генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин рассказал, что ПТМ-5 предназначена для минирования местности против танков, транспорта и пехоты
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Нокаут-5" к концу 2020 года разработает многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую минную кассету КПТМ-5, способные бороться с танками, транспортом и пехотой, сообщил ТАСС генеральный директор концерна Владимир Лепин.

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"Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ. Среди них - ОКР "Нокаут-5". Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей. Завершение работ планируем к концу 2020 года", - сообщил Лепин.

В феврале генеральный директор АО "Научно-исследовательского инженерного института" (НИИИ, входит в "Техмаш") Игорь Смирнов сообщил ТАСС о начале поставок в войска другой новинки "Техмаша" - самоликвидирующейся "гуманной" мины ПОМ-3.

Противопехотная осколочная мина ПОМ-3 разработана в НИИИ. Боеприпас является дальнейшим развитием линейки отечественных противопехотных мин, предназначенных для создания минно-взрывных заграждений на пути пехоты противника. ПОМ-3 устанавливается на определенное время, по истечении которого она "самоликвидируется или самодеактивируется". Ранее минные поля стояли, пока их не разминируют саперы.

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