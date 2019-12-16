{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС в спецпроекте рассказал о возможностях стратегического ракетного комплекса "Ярс"

Проект "Ярс. Стратегический аргумент России" был выпущен к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения
Описание
© ТАCC

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Ярс. Стратегический аргумент России", приуроченный к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В материале рассказывается о ракетном комплексе с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-24.

"Ярс" составляет основу наземной группировки ядерной триады России. С 2009 года на него активно перевооружаются ракетные соединения РВСН по всей стране.

В первой главе спецпроекта говорится о тактико-технических характеристиках ракеты и приводится примерная схема зоны поражения (с дальностью около 11-12 тыс. км). Во второй главе приводится сравнение ракеты с другим стратегическим ракетным комплексом - "Тополь-М". Так, РС-24 имеет сокращенный активный участок траектории и оборудована новыми средствами преодоления противоракетной обороны. В проекте отмечается, что в эту ракету конструкторы заложили характеристики, которые делают ее неуязвимой от старта до поражения цели.

Третий раздел рассказывает, из чего состоит комплекс, и какие машины включены в состав боевого расчета. Здесь же представлена специально созданная для проекта 3D-модель, позволяющая рассмотреть мобильный комплекс "Ярс" с разных точек.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев заявил, что потребность у флота в них не закрыта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС