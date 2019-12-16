ТАСС в спецпроекте рассказал о возможностях стратегического ракетного комплекса "Ярс"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Ярс. Стратегический аргумент России", приуроченный к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В материале рассказывается о ракетном комплексе с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-24.

"Ярс" составляет основу наземной группировки ядерной триады России. С 2009 года на него активно перевооружаются ракетные соединения РВСН по всей стране.

В первой главе спецпроекта говорится о тактико-технических характеристиках ракеты и приводится примерная схема зоны поражения (с дальностью около 11-12 тыс. км). Во второй главе приводится сравнение ракеты с другим стратегическим ракетным комплексом - "Тополь-М". Так, РС-24 имеет сокращенный активный участок траектории и оборудована новыми средствами преодоления противоракетной обороны. В проекте отмечается, что в эту ракету конструкторы заложили характеристики, которые делают ее неуязвимой от старта до поражения цели.

Третий раздел рассказывает, из чего состоит комплекс, и какие машины включены в состав боевого расчета. Здесь же представлена специально созданная для проекта 3D-модель, позволяющая рассмотреть мобильный комплекс "Ярс" с разных точек.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".