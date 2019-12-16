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ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350

Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев заявил, что потребность у флота в них не закрыта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ нуждается как минимум в 10 фрегатах проекта 22350, строительство которых ведется на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом в понедельник сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.

"ВМФ нуждается в таких универсальных кораблях океанской зоны, потребность у флота в них далеко не закрыта <...> Сейчас, напомню, во флотском строю только головной фрегат "Адмирал Горшков", хотя к нему скоро присоединится первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов". Но речь идет о потребности в десятке и более единиц таких кораблей", - сказал он.

Пономарев рассказал, что сейчас прорабатываются договора к закупочным кампаниям по еще двум заложенным фрегатам - "Адмиралу Амелько" и "Адмиралу Чичагову".

"Эти два фрегата - продолжение серии кораблей проекта 22350", - сказал гендиректор "Северной верфи". По его словам, "никаких принципиальных изменений в них не планируется".

Фрегаты проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". В перспективе они получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

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