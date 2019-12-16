Путин заявил об укреплении позиций России на глобальном рынке вооружения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, даже несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции. Как сообщает сайт Кремля, об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму $13 млрд, - сказал глава государства. - Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года". "Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - подчеркнул президент.

Он также потребовал постоянно анализировать ситуацию на рынках вооружений, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы.

"Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы", - сказал глава государства.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд, - добавил он. - Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте".