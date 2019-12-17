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ВМФ России и ВМС Сирии проводят совместные учения в Средиземном море

Участники учений отработают различные тактические эпизоды

ТАРТУС /Сирия/, 17 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море.

В маневрах задействуют российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирийской Арабской республики. Учения проводятся на едином оперативном фоне, их участники отработают различные тактические эпизоды, заявил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев

По его словам, тактические группы кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и проведут совместное маневрирование в море, а на берегу подразделения охраны и обороны будут отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), незаконными вооруженными формированиями, а также вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус.

Юлдашев сообщил, что учения направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами РФ и САР для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.

Как пояснили журналистам в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус, район проведения учений выбран неслучайно. Российские военные корабли у берегов Сирии вносят значительный вклад в борьбу с международным терроризмом. Российские крылатые ракеты "Калибр" морского базирования уже не раз уничтожали объекты террористов в республике, а российская база в Тартусе является основным путем снабжения группировки войск в Сирии, поэтому навыки экипажей кораблей подразделений береговых войск необходимо постоянно совершенствовать.

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