Аксенов: новый полк ВДВ позволит укрепить оборону Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ), который планируют развернуть в Крыму к 2021 году, позволит укрепить оборону Крымского полуострова, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года заявил, что Россия будет проводить в Крыму такую военную политику, которая гарантирует безопасность полуострова, но не собирается создавать там "ничего лишнего". Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков 9 декабря 2019 года сообщил ТАСС, что новый полк в Крыму в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии должен быть развернут в 2021 году.

"Безопасность Крыма обеспечена в полном объеме и с моря, и с суши, и с воздуха. Боевой потенциал крымской группировки войск за последние годы значительно вырос. Черноморский флот, составляющий основу группировки, пополнился новыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения. К 2021 году планируется развернуть в регионе новый полк ВДВ - в дополнение к тем десантным подразделениям, которые уже дислоцированы на полуострове", - сказал Аксенов.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее сообщал журналистам, что российские боевые системы полностью контролируют акваторию Черного моря, группировка войск в Крыму не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику. За последние годы здесь были развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 "Триумф", "Бук-М2", "Панцирь-С1", также на полуострове находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием, системы ПРО и ПВО.

Сейчас в составе дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии имеется два десантно-штурмовых полка.