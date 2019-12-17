Госиспытания бронетранспортера и БМП "Бумеранг" начнутся летом 2020 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе "Бумеранг" начнутся летом 2020 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК - разработчик и производитель платформы).

"По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания", - сообщили в ВПК, отвечая на вопрос о ходе работ над "Бумерангом".

3 декабря генеральный директор компании Александр Красовицкий сообщал ТАСС, что ВПК совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и БМП К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг". По его словам, образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

Он сообщил также, что на производственных площадях ООО "ВПК" началась сборка новых опытных образцов в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Бумеранг" для проведения государственных испытаний. Кроме того, в Нижегородском Военно-инженерном центре (входит в контур ООО "ВПК") уже находится готовый новый бронекорпус, на базе которого идет сборка полноразмерного макета боевой машины для баллистических испытаний и испытаний на противоминную стойкость.

Тогда же в пресс-службе уточнили, что сами испытания машины прошли еще летом, а сейчас состоялось подписание акта предварительных испытаний, после которого можно приступать к государственным.

ОКР "Бумеранг"

"Бумеранг" - перспективная межвидовая унифицированная колесная платформа разработки ООО "ВПК". На ее основе были созданы БТР К-16 и впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы БМП К-17. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковым комплексом с ракетами "Корнет".