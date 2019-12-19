Рождение "стального кулака". Почему танк Т-34 до сих пор в строю

80 лет назад, 19 декабря 1939 года, на вооружение Красной армии была принята легендарная "тридцатьчетверка". ТАСС — об истории ее создания, технических возможностях и достоинствах, которые позволили этой машине стать лучшей

Исключительный, простой, лучший и самый массовый — все эти эпитеты относятся к танку Т-34, который стал супероружием Красной армии во время Великой Отечественной войны и настоящей легендой — танком Победы. Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники. Американский телеканал в программе Top Ten Tanks назвал его лучшим танком за всю историю мирового танкостроения. В некоторых армиях мира машину эксплуатируют до сих пор.

По данным Минобороны России, Т-34 считается лучшим танком своего времени, им установлен "десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти". Это самый массовый выпуск в СССР боевых машин: с 1940 по 1945 год шесть советских заводов выпустили 58 681 танк. Это абсолютный, никем не побитый рекорд в мировом танкостроении. "Во Второй мировой войне было три великих оружия: английская линейная пушка, немецкий самолет мессершмитт и советский танк Т-34. Однако если в первых двух случаях я знаю, кем и как это было сделано, то я совершенно не понимаю, как появился такой чудо-танк!" — восклицал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Рождение легенды Советский средний танк Т-34 был разработан в 1937–1940 годах в конструкторском бюро завода №183 (ныне — Харьковский завод транспортного машиностроения им. Малышева). Первоначально боевая машина проектировалась в рамках развития конструкции легких колесно-гусеничных танков серии БТ, основанных на концепции быстроходных танков американского инженера Джона Уолтера Кристи.

"Машина рождалась достаточно тяжело, потому что в конце 1930-х годов достаточно сильно действовал репрессивный аппарат, который коснулся многих танкостроителей, — рассказал Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, в составе "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"). — В частности, когда начались работы по созданию нового среднего танка, Харьковский завод был практически парализован этими репрессиями. Тем не менее работы велись в очень быстрых темпах". 13 октября 1937 года автобронетанковое управление РККА выдало заводу тактико-технические требования к разработке колесно-гусеничного танка БТ-20 (А-20) боевым весом 13–14 т, с пушкой калибра 45 мм и толщиной брони от 16 до 25 мм. В мае 1938-го было предложено создать гусеничный танк с увеличенной до 30 мм лобовой броней и более мощным вооружением. Новый танк, получивший индекс А-32, разрабатывался одновременно с БТ-20, унаследовав его общую компоновку. Руководили работами по созданию А-32 конструктор Михаил Кошкин и его ближайшие помощники — Александр Морозов и Николай Кучеренко.

Описание Танки Т-34 на Челябинском тракторном заводе, 1942 год © ТАСС

Кошкин был прирожденным организатором. Энергия в нем прямо-таки клокотала, он был одержим новым танком и эту свою одержимость сумел передать всем нам. Человек с большой буквы. Его умение говорить с людьми, скромность, решительность в ответственные моменты работы были хорошим примером из воспоминаний современников о Кошкине

В мае 1939 года были изготовлены опытные образцы БТ-20 и А-32. По итогам их испытаний 19 декабря 1939-го Комитет обороны при Совете народных комиссаров СССР постановил присвоить А-32 название Т-34 и принять его на вооружение с условием доработки: увеличения основного бронирования до 45 мм, улучшения обзорности, установки пушки калибра 76 мм и дополнительных пулеметов калибра 7,62 мм. Все новые образцы испытывали во время советско-финской войны 1939–1940 годов.

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"Интерес состоит в том, что машина была принята на вооружение еще до того, как заводом был изготовлен опытный образец, а он был сделан лишь в январе-феврале 1940 года, — говорит инженер-конструктор УКБТМ. — Видимо, пришли к выводу, что нужно окончательно принимать решение по принятию машины на вооружение. Главный конструктор убедил. И в дальнейшем это и показало. На тот момент она была революционной машиной". После прохождения всех испытаний на полигоне в подмосковной Кубинке в марте 1940 года два Т-34 осуществили пробег по маршруту Харьков — Москва — Харьков (750 км в одну сторону). И 17 марта в московском Кремле машины были продемонстрированы членам советского правительства во главе с Иосифом Сталиным. По воспоминаниям очевидцев, Сталин тогда сказал: "Это будет ласточка наших бронетанковых сил!" Так и произошло.

Описание Производство Т-34 в Челябинске © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

С 31 марта 1940 года началось серийное производство Т-34 на заводе №183 и Сталинградском тракторном заводе (ныне — Волгоградский тракторный завод). Однако "тридцатьчетверка" не только прославила своего "отца", но и стала причиной его смерти. Тот самый пробег оказался роковым. Весной 41-летний конструктор помогал вытаскивать танк из холодной воды, после чего в Харькове был госпитализирован с пневмонией. После смерти Кошкина от воспаления легких 26 сентября 1940-го доработками Т-34 руководил его заместитель Морозов. В 1942 году за создание танка три его создателя были удостоены Сталинской премии (Кошкин посмертно).

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В отличие от сторонников всяких заумных решений мы исходили из того, что конструкция должна быть проста, не иметь ничего лишнего, случайного и надуманного. Сделать сложную машину, конечно, всегда легче, чем простую, которая далеко не каждому конструктору по плечу... Конструктивная простота танка Т-34 дала возможность в самый тяжелый для Родины момент не только иметь танки, но иметь их много, намного больше, чем имел противник из воспоминаний конструктора Морозова

Всего к началу Великой Отечественной войны было изготовлено 1066 единиц Т-34. Однако после вторжения немецких войск производство танка развернули сразу на нескольких предприятиях: на заводе "Красное Сормово" (ныне — в Нижнем Новгороде), Челябинском тракторном заводе, "Уралмаше" (ныне — в Екатеринбурге), заводе №174 в Омске (ныне — Омский завод транспортного машиностроения) и Уральском танковом заводе №183 (сегодня — "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле). 18 декабря 1941 года с его конвейера сошел первый танк Т-34-76, затем на фронт ушел первый эшелон из 25 машин.

Описание Производство Т-34 на Урале, 1944 год © Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Кстати, за годы войны на уральском заводе было собрано 25 914 боевых машин — больше, чем на всех предприятиях Германии вместе взятых. Ни один танковый завод в мире не имел такой производительности. С мая 1942 года с конвейера каждые 30 минут сходил танк (ежесуточно на фронт уходил эшелон бронемашин). Последний Т-34-85 сошел с заводского конвейера в феврале 1946 года. Здание, где изготавливали эти машины, сохранилось — сейчас здесь вагоносборочный конвейер.

Тактико-технические характеристики Т-34 Длина без пушки — 5,92 м; ширина — 3 м; высота — от 2,41 до 2,72 м. Боевая масса — от 25,6 до 32 т; максимальная скорость по шоссе — 54 км/ч. Бронирование — до 45 мм (у машин образца 1940 года), до 90 мм в лобовой части башни у танков конца войны. Оснащался дизельным двигателем В-2 мощностью 500 л.с., различными 76-миллиметровыми пушками (Л-11 образца 1938-1939 годов, Ф-34 1940-го), двумя пулеметами ДТ калибра 7,62 мм (один из пулеметов устанавливался в спаренной с пушкой установке, второй – в верхней лобовой бронеплите корпуса). Экипаж состоял из четырех человек – командира, механика-водителя, заряжающего и радиста-пулеметчика. В модификации Т-34-85 число членов экипажа выросло до пяти – появился отдельный наводчик орудия. Продолжение

По словам руководителя УКБТМ Андрея Терликова, для своего времени танк получился новаторским: рациональные углы наклона броневых листов корпуса и башни, мощная пушка и дизельный двигатель. Вместе с тем, как выяснилось уже в ходе боев, Т-34 имел и серьезные недостатки. "Например, очень стесненные условия работы членов экипажа в башне, недостаточный обзор, несовершенная четырехскоростная коробка передач и сложность работы с ней. Не оправдала надежд система воздухоочистки и охлаждения двигателя. Вопросы возникли и к низкой технической надежности, качеству изготовления и сборки самой машины", — рассказывает он. И все это немедленно сказалось в самых тяжелых условиях первых двух лет войны.

Выдержка из отчета об испытаниях Т-34 на Абердинском полигоне в США в мае 1942 года: "Есть основания считать, что он обладает более высокими эксплуатационными скоростями, меньшим сопротивлением качению и лучшей проходимостью, чем американский танк М4, но уступает ему в тщательности изготовления и надежности в работе". К началу 1942 года в целях совершенствования конструкции машины инженерами-конструкторами Уральского танкового завода №183 были внесены изменения в чертежи 770 деталей, а 1265 просто изъяли из конструкции. При этом, несмотря на короткие сроки и отсутствие экспериментальной проверки, ошибок выявлено не было. "Т-34 произвел сенсацию" В ходе Великой Отечественной войны Т-34 проявил себя как один из лучших танков своего времени. Он хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте в производстве и обслуживании, был хорошо приспособлен к массовому производству. В начале войны 76,2-мм орудие было самым мощным среди боевых машин того же класса. Отправной точкой к вершине танкового олимпа для Т-34 стала Сталинградская битва. Уже в середине ноября 1942-го уральские танки влились в 7-й танковый корпус и сразу приняли боевое крещение. Именно они освобождали от немцев Котельниково, где базировался штаб соединений фельдмаршала Манштейна. Благодаря их натиску 300-тысячная группировка гитлеровцев навсегда попрощалась с мыслью вырваться из Сталинградского котла.

Описание Танк Т-34 в Сталинграде, 1943 год © Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Т-34, по словам главы УКБТМ, до конца 1942 года в той или иной степени превосходил немецкие средние танки Pz. Kpfz III и Pz. Kpfz IV по уровню защищенности и мощности своего артиллерийского вооружения. "У пушки Ф-34 были явно лучшие характеристики по дальности и бронепробиваемости. Именно поэтому, несмотря на недостатки и дефекты, "тридцатьчетверка" произвела на противника ошеломляющее впечатление, — говорит Терликов. — Германия резко активизировала работы по созданию достойного "противоядия". Имея технические недочеты, танк оказался еще и сложным в производстве. Для первых машин не хватало дизельных двигателей В-2, поэтому в 1941-м и в начале 1942 года Т-34 комплектовали бензиновыми моторами, которые требовали больше внимания к обслуживанию и чаще ломались. "Машина потеряла в мощности и подвижности. Проблему с серийным производством В-2 решили только к лету 1942 года", — отметил Терликов.

Описание Т-34-85 форсирует водную преграду, 1944 год © ТАСС

Шла война не только на поле боя, но и между конструкторскими отделами противоборствующих сторон. Гитлеровские инженеры создали новые танки — Т-34 в сравнении с ними имел меньшую огневую мощь и нуждался в перевооружении. Поэтому в 1944-м был начат серийный выпуск модификации Т-34-85 с новой башней, усиленной броней и новым 85-мм орудием, которое позволяло вести дуэли с немецкими танками "Тигр" и "Пантера" на дальних дистанциях. Дифференцированная защита в сочетании с удачной формой броневых деталей и небольшой общей высотой машины превратили танк Т-34-85 в трудноуязвимую мишень на полях сражений.

Т-34 показал нашим, привыкшим к победам танкистам превосходство в вооружении, броне, маневренности... Танк Т-34 произвел сенсацию... Русские, создав исключительно удачный и совершенно новый тип танка, совершили большой скачок в области танкостроения. Появление новых машин на фронте произвело большой эффект. Попытка создать танк по образцу русского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась неосуществимой Э. Шнейдер немецкий специалист по военной технике

Описание Курская битва, 1943 год © ТАСС

Уникальность Т-34, по мнению инженера-конструктора УКБТМ, заключалась в высоком уровне защищенности, наличии мощной пушки, высоких характеристиках подвижности и маневренности, проходимости, а также в простоте и обслуживании, эксплуатации и высокой технологичности. "Все это вместе и сделало машину уникальной и признанной всеми сторонами лучшим танком Второй мировой войны", — считает Колмаков. Случалось, что за 20–30 суток наступления усилиями ремонтников танк два-три раза возвращался в строй — ремонтировать Т-34 можно было прямо у фронтовой полосы.

Описание Колонна танков Т-34-85, 1 мая 1945 года © ТАСС

Когда у противника танки лучше — это страшно. Ты даешь полный газ, но твой танк слишком медленно набирает скорость. Русские танки такие быстрые, на близком расстоянии они успевают взмахнуть на холм или проскочить болото быстрее, чем ты сможешь развернуть башню... из воспоминаний немецкого офицера-танкиста

"Они предвидели картину боя" Баланс подвижности и бронезащиты у этой машины достигнут оригинальными для того времени решениями, которые впоследствии определили развитие всего мирового танкостроения. По мнению бывшего начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергея Маева, Кошкин и его коллектив "единственные в преддверии Второй мировой войны <...> предвидели картину боя и поняли, каким должен быть танк, раньше, чем кто-либо другой".

Т-34 определил архитектуру бронетанковой техники практически всех танковых держав мира в послевоенный период Сергей Маев экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, генерал-полковник

На базе Т-34 были созданы самоходные артиллерийские установки Су-122, Су-85, Су-100. На его шасси выпускалась и другая техника, в том числе огнеметный танк ОТ-34. Всего было изготовлено более 84 тыс. танков Т-34 различных модификаций. Уже в 1947 году в советских Вооруженных силах их стали заменять новыми средними танками Т-54, однако официально Т-34-85 был снят с вооружения только в 1993 году. Т-34-85 — самый массовый танк за всю историю мирового танкостроения: всего за годы производства в разных странах было выпущено около 66 тысяч. Модификации Т-34 состояли на вооружении 46 стран.

Описание Восстановленный памятник советским воинам — танк Т-34 на постаменте с надписью: "Благодарность советским освободителям от жителей общины Байльроде", Байльроде, Германия, 2019 год © Антон Долгунов/ТАСС

Кстати, Т-34 — первый средний танк, эксплуатировавшийся во всех климатических поясах — от Заполярья до Южной Африки. Машины этого типа принимали участие во многих вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке 1950–1980-х годов. Последним документированным случаем боевого применения Т-34 стало их использование во время вооруженного конфликта в Йемене. И до сих пор Т-34 в строю. По данным справочника Military Balance, в 2018 году он числился на вооружении девяти стран: Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кубы, Лаоса, Республики Конго, КНДР и Намибии. По словам инженера-конструктора УКБТМ, все это — результат таланта коллектива рабочих, исследователей и инженеров, которые создали такую конструкцию машины и такие материалы, которые позволяют использовать Т-34 уже в течение 80 лет. "Машина простая и надежная, поэтому в том числе благодаря этому и находится в эксплуатации до сих пор", — добавляет Колмаков.

Описание Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Екатеринбург, 2015 год © Донат Сорокин/ТАСС

В начале 2019 года партия из 30 лаосских Т-34 была передана российскому военному ведомству в рамках военно-технического сотрудничества. Внешние признаки переданных из Лаоса танков указывают на то, что в этой стране эксплуатировались машины не советского, а более позднего — чехословацкого производства. Отмечалось, что полученные танки планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о войне.

' ТАСС/Ruptly'

"Т-34 заслуживает быть отмеченным золотой надписью на рабочем столе конструктора — за успешное решение основной проблемы максимального соответствия эффективности вооружения и мобильности танка, его способности нанести уничтожающий удар, оставшись неуязвимым от удара противника... — писал английский журналист-историк Дуглас Орджилл. — Танк Т-34 был создан людьми, которые сумели увидеть поле боя середины ХХ века лучше, чем сумел это сделать кто-либо на Западе..."