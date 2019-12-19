Рождение "стального кулака". Почему танк Т-34 до сих пор в строю

Исключительный, простой, лучший и самый массовый — все эти эпитеты относятся к танку Т-34, который стал супероружием Красной армии во время Великой Отечественной войны и настоящей легендой — танком Победы. Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники. Американский телеканал в программе Top Ten Tanks назвал его лучшим танком за всю историю мирового танкостроения. В некоторых армиях мира машину эксплуатируют до сих пор.
По данным Минобороны России, Т-34 считается лучшим танком своего времени, им установлен "десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти". Это самый массовый выпуск в СССР боевых машин: с 1940 по 1945 год шесть советских заводов выпустили 58 681 танк. Это абсолютный, никем не побитый рекорд в мировом танкостроении.
"Во Второй мировой войне было три великих оружия: английская линейная пушка, немецкий самолет мессершмитт и советский танк Т-34. Однако если в первых двух случаях я знаю, кем и как это было сделано, то я совершенно не понимаю, как появился такой чудо-танк!" — восклицал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Рождение легенды
Советский средний танк Т-34 был разработан в 1937–1940 годах в конструкторском бюро завода №183 (ныне — Харьковский завод транспортного машиностроения им. Малышева). Первоначально боевая машина проектировалась в рамках развития конструкции легких колесно-гусеничных танков серии БТ, основанных на концепции быстроходных танков американского инженера Джона Уолтера Кристи.
"Машина рождалась достаточно тяжело, потому что в конце 1930-х годов достаточно сильно действовал репрессивный аппарат, который коснулся многих танкостроителей, — рассказал Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, в составе "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"). — В частности, когда начались работы по созданию нового среднего танка, Харьковский завод был практически парализован этими репрессиями. Тем не менее работы велись в очень быстрых темпах".
13 октября 1937 года автобронетанковое управление РККА выдало заводу тактико-технические требования к разработке колесно-гусеничного танка БТ-20 (А-20) боевым весом 13–14 т, с пушкой калибра 45 мм и толщиной брони от 16 до 25 мм. В мае 1938-го было предложено создать гусеничный танк с увеличенной до 30 мм лобовой броней и более мощным вооружением. Новый танк, получивший индекс А-32, разрабатывался одновременно с БТ-20, унаследовав его общую компоновку. Руководили работами по созданию А-32 конструктор Михаил Кошкин и его ближайшие помощники — Александр Морозов и Николай Кучеренко.
В мае 1939 года были изготовлены опытные образцы БТ-20 и А-32. По итогам их испытаний 19 декабря 1939-го Комитет обороны при Совете народных комиссаров СССР постановил присвоить А-32 название Т-34 и принять его на вооружение с условием доработки: увеличения основного бронирования до 45 мм, улучшения обзорности, установки пушки калибра 76 мм и дополнительных пулеметов калибра 7,62 мм. Все новые образцы испытывали во время советско-финской войны 1939–1940 годов.
"Интерес состоит в том, что машина была принята на вооружение еще до того, как заводом был изготовлен опытный образец, а он был сделан лишь в январе-феврале 1940 года, — говорит инженер-конструктор УКБТМ. — Видимо, пришли к выводу, что нужно окончательно принимать решение по принятию машины на вооружение. Главный конструктор убедил. И в дальнейшем это и показало. На тот момент она была революционной машиной".
После прохождения всех испытаний на полигоне в подмосковной Кубинке в марте 1940 года два Т-34 осуществили пробег по маршруту Харьков — Москва — Харьков (750 км в одну сторону). И 17 марта в московском Кремле машины были продемонстрированы членам советского правительства во главе с Иосифом Сталиным. По воспоминаниям очевидцев, Сталин тогда сказал: "Это будет ласточка наших бронетанковых сил!" Так и произошло.
С 31 марта 1940 года началось серийное производство Т-34 на заводе №183 и Сталинградском тракторном заводе (ныне — Волгоградский тракторный завод).
Однако "тридцатьчетверка" не только прославила своего "отца", но и стала причиной его смерти. Тот самый пробег оказался роковым. Весной 41-летний конструктор помогал вытаскивать танк из холодной воды, после чего в Харькове был госпитализирован с пневмонией. После смерти Кошкина от воспаления легких 26 сентября 1940-го доработками Т-34 руководил его заместитель Морозов. В 1942 году за создание танка три его создателя были удостоены Сталинской премии (Кошкин посмертно).
Всего к началу Великой Отечественной войны было изготовлено 1066 единиц Т-34. Однако после вторжения немецких войск производство танка развернули сразу на нескольких предприятиях: на заводе "Красное Сормово" (ныне — в Нижнем Новгороде), Челябинском тракторном заводе, "Уралмаше" (ныне — в Екатеринбурге), заводе №174 в Омске (ныне — Омский завод транспортного машиностроения) и Уральском танковом заводе №183 (сегодня — "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле). 18 декабря 1941 года с его конвейера сошел первый танк Т-34-76, затем на фронт ушел первый эшелон из 25 машин.
Кстати, за годы войны на уральском заводе было собрано 25 914 боевых машин — больше, чем на всех предприятиях Германии вместе взятых. Ни один танковый завод в мире не имел такой производительности. С мая 1942 года с конвейера каждые 30 минут сходил танк (ежесуточно на фронт уходил эшелон бронемашин). Последний Т-34-85 сошел с заводского конвейера в феврале 1946 года. Здание, где изготавливали эти машины, сохранилось — сейчас здесь вагоносборочный конвейер.
Длина без пушки — 5,92 м; ширина — 3 м; высота — от 2,41 до 2,72 м. Боевая масса — от 25,6 до 32 т; максимальная скорость по шоссе — 54 км/ч. Бронирование — до 45 мм (у машин образца 1940 года), до 90 мм в лобовой части башни у танков конца войны.
Оснащался дизельным двигателем В-2 мощностью 500 л.с., различными 76-миллиметровыми пушками (Л-11 образца 1938-1939 годов, Ф-34 1940-го), двумя пулеметами ДТ калибра 7,62 мм (один из пулеметов устанавливался в спаренной с пушкой установке, второй – в верхней лобовой бронеплите корпуса). Экипаж состоял из четырех человек – командира, механика-водителя, заряжающего и радиста-пулеметчика. В модификации Т-34-85 число членов экипажа выросло до пяти – появился отдельный наводчик орудия.
По словам руководителя УКБТМ Андрея Терликова, для своего времени танк получился новаторским: рациональные углы наклона броневых листов корпуса и башни, мощная пушка и дизельный двигатель. Вместе с тем, как выяснилось уже в ходе боев, Т-34 имел и серьезные недостатки. "Например, очень стесненные условия работы членов экипажа в башне, недостаточный обзор, несовершенная четырехскоростная коробка передач и сложность работы с ней. Не оправдала надежд система воздухоочистки и охлаждения двигателя. Вопросы возникли и к низкой технической надежности, качеству изготовления и сборки самой машины", — рассказывает он. И все это немедленно сказалось в самых тяжелых условиях первых двух лет войны.
Выдержка из отчета об испытаниях Т-34 на Абердинском полигоне в США в мае 1942 года: "Есть основания считать, что он обладает более высокими эксплуатационными скоростями, меньшим сопротивлением качению и лучшей проходимостью, чем американский танк М4, но уступает ему в тщательности изготовления и надежности в работе".
К началу 1942 года в целях совершенствования конструкции машины инженерами-конструкторами Уральского танкового завода №183 были внесены изменения в чертежи 770 деталей, а 1265 просто изъяли из конструкции. При этом, несмотря на короткие сроки и отсутствие экспериментальной проверки, ошибок выявлено не было.
"Т-34 произвел сенсацию"
В ходе Великой Отечественной войны Т-34 проявил себя как один из лучших танков своего времени. Он хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте в производстве и обслуживании, был хорошо приспособлен к массовому производству. В начале войны 76,2-мм орудие было самым мощным среди боевых машин того же класса.
Отправной точкой к вершине танкового олимпа для Т-34 стала Сталинградская битва. Уже в середине ноября 1942-го уральские танки влились в 7-й танковый корпус и сразу приняли боевое крещение. Именно они освобождали от немцев Котельниково, где базировался штаб соединений фельдмаршала Манштейна. Благодаря их натиску 300-тысячная группировка гитлеровцев навсегда попрощалась с мыслью вырваться из Сталинградского котла.
Т-34, по словам главы УКБТМ, до конца 1942 года в той или иной степени превосходил немецкие средние танки Pz. Kpfz III и Pz. Kpfz IV по уровню защищенности и мощности своего артиллерийского вооружения. "У пушки Ф-34 были явно лучшие характеристики по дальности и бронепробиваемости. Именно поэтому, несмотря на недостатки и дефекты, "тридцатьчетверка" произвела на противника ошеломляющее впечатление, — говорит Терликов. — Германия резко активизировала работы по созданию достойного "противоядия".
Имея технические недочеты, танк оказался еще и сложным в производстве. Для первых машин не хватало дизельных двигателей В-2, поэтому в 1941-м и в начале 1942 года Т-34 комплектовали бензиновыми моторами, которые требовали больше внимания к обслуживанию и чаще ломались. "Машина потеряла в мощности и подвижности. Проблему с серийным производством В-2 решили только к лету 1942 года", — отметил Терликов.
Шла война не только на поле боя, но и между конструкторскими отделами противоборствующих сторон. Гитлеровские инженеры создали новые танки — Т-34 в сравнении с ними имел меньшую огневую мощь и нуждался в перевооружении. Поэтому в 1944-м был начат серийный выпуск модификации Т-34-85 с новой башней, усиленной броней и новым 85-мм орудием, которое позволяло вести дуэли с немецкими танками "Тигр" и "Пантера" на дальних дистанциях. Дифференцированная защита в сочетании с удачной формой броневых деталей и небольшой общей высотой машины превратили танк Т-34-85 в трудноуязвимую мишень на полях сражений.
Уникальность Т-34, по мнению инженера-конструктора УКБТМ, заключалась в высоком уровне защищенности, наличии мощной пушки, высоких характеристиках подвижности и маневренности, проходимости, а также в простоте и обслуживании, эксплуатации и высокой технологичности. "Все это вместе и сделало машину уникальной и признанной всеми сторонами лучшим танком Второй мировой войны", — считает Колмаков. Случалось, что за 20–30 суток наступления усилиями ремонтников танк два-три раза возвращался в строй — ремонтировать Т-34 можно было прямо у фронтовой полосы.
"Они предвидели картину боя"
Баланс подвижности и бронезащиты у этой машины достигнут оригинальными для того времени решениями, которые впоследствии определили развитие всего мирового танкостроения. По мнению бывшего начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергея Маева, Кошкин и его коллектив "единственные в преддверии Второй мировой войны <...> предвидели картину боя и поняли, каким должен быть танк, раньше, чем кто-либо другой".
На базе Т-34 были созданы самоходные артиллерийские установки Су-122, Су-85, Су-100. На его шасси выпускалась и другая техника, в том числе огнеметный танк ОТ-34.
Всего было изготовлено более 84 тыс. танков Т-34 различных модификаций. Уже в 1947 году в советских Вооруженных силах их стали заменять новыми средними танками Т-54, однако официально Т-34-85 был снят с вооружения только в 1993 году. Т-34-85 — самый массовый танк за всю историю мирового танкостроения: всего за годы производства в разных странах было выпущено около 66 тысяч. Модификации Т-34 состояли на вооружении 46 стран.
Кстати, Т-34 — первый средний танк, эксплуатировавшийся во всех климатических поясах — от Заполярья до Южной Африки. Машины этого типа принимали участие во многих вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке 1950–1980-х годов. Последним документированным случаем боевого применения Т-34 стало их использование во время вооруженного конфликта в Йемене.
И до сих пор Т-34 в строю. По данным справочника Military Balance, в 2018 году он числился на вооружении девяти стран: Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кубы, Лаоса, Республики Конго, КНДР и Намибии. По словам инженера-конструктора УКБТМ, все это — результат таланта коллектива рабочих, исследователей и инженеров, которые создали такую конструкцию машины и такие материалы, которые позволяют использовать Т-34 уже в течение 80 лет. "Машина простая и надежная, поэтому в том числе благодаря этому и находится в эксплуатации до сих пор", — добавляет Колмаков.
В начале 2019 года партия из 30 лаосских Т-34 была передана российскому военному ведомству в рамках военно-технического сотрудничества. Внешние признаки переданных из Лаоса танков указывают на то, что в этой стране эксплуатировались машины не советского, а более позднего — чехословацкого производства. Отмечалось, что полученные танки планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о войне.
"Т-34 заслуживает быть отмеченным золотой надписью на рабочем столе конструктора — за успешное решение основной проблемы максимального соответствия эффективности вооружения и мобильности танка, его способности нанести уничтожающий удар, оставшись неуязвимым от удара противника... — писал английский журналист-историк Дуглас Орджилл. — Танк Т-34 был создан людьми, которые сумели увидеть поле боя середины ХХ века лучше, чем сумел это сделать кто-либо на Западе..."
По мнению специалистов и экспертов, именно знаменитая "тридцатьчетверка" оказала воздействие на танкостроение всех стран. Ни один конструктор не создавал свой танк, не держа в уме параметры и достоинства нашего Т-34.
Роман Азанов
В материале использованы данные "ТАСС-Досье" и пресс-службы "Уралвагонзавода"