Командование летчиков севшего под Астраханью Ту-22МЗ просит представить их к госнаградам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Командование летчиков, посадивших на землю под Астраханью бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, просит представить их к госнаградам. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны Российской Федерации о представлении летчиков к государственным наградам", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ранее в Минобороны, во вторник в Астраханской области в ходе планового полета отказал один из двух двигателей на Ту-22М3. Экипаж самолета отвел машину от населенного пункта и выполнил посадку на грунт. Летчики не пострадали и самостоятельно выбрались из машины. Самолет не имел боекомплекта на борту, на земле разрушений нет.

Ранее спикер Астраханской облдумы Игорь Мартынов сообщил ТАСС, что депутаты планируют обсудить поощрение экипажа самолета.

Двухдвигательный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. В настоящее время на вооружении ВКС России стоят только бомбардировщики Ту-22 в модификации М3. Последняя катастрофа Ту-22МЗ произошла 22 января 2019 года при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Тогда, по сообщению Минобороны, три члена экипажа погибли, один получил ранения.