Комплексы "Пересвет" встали на дежурство для прикрытия ракетных комплексов РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лазерные комплексы "Пересвет" встали на боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов для их прикрытия. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

20 февраля этого года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в декабре заступят на боевое дежурство все поставленные в войска комплексы "Пересвет".

Лазерный комплекс "Пересвет" - первый российский боевой комплекс на новых физических принципах. О создании в России российского боевого лазера впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Подробная информация о комплексе засекречена.

Также Герасимов рассказал, что в этом году в Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка перевооружены на современные ракетные комплексы "Ярс", завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком и первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом, в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

"Авангард"

Первый полк, вооруженный перспективным стратегическим ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком, встанет на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил Герасимов.

"Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом в ближайшее время заступит на боевое дежурство", - сказал начальник Генштаба.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.