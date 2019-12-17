{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генштаб: началось серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М

Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, модернизация ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС позволяет поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М развернуто, в ближайшие они начнут поступать на вооружение ВКС РФ. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации", - сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

Он подчеркнул, что модернизация ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС позволяет поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил.

Ранее в ноябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собран и отправлен на испытания.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок.

В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РФ планирует усилить контроль воздушного пространства над акваторией Севморпути
Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, существующие образцы вооружения и военной техники будут заменены на перспективные, также планируется строительство новых кораблей ледового класса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС