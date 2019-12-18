Пять солдат-срочников погибли в Центральном военном округе в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пять военнослужащих срочной службы погибли на территории Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году, сообщил журналистам военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

"В этом году мы потеряли пять военнослужащих по призыву, они погибли. Трое в результате преступлений, один из-за пневмонии в Челябинской области, еще один в результате несчастного случая. По каждому факту проведено, либо проводится предварительное следствие", - сказал Антюфеев.

Военный прокурор ЦВО пояснил, что один человек погиб в результате взрыва гранаты в Елани. "Старшего военнослужащего привлекут к уголовной ответственности за то, что он их [призывников] оставил одних, это случайность, но она произошла из-за халатности должностного лица", - пояснил Антюфеев. 4 мая пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.

Генерал-лейтенант уточнил, что в связи со смертью призывника от пневмонии ответственность может понести медицинский работник. "Будет отдельный суд в отношении медика, который не оказал своевременную помощь", - добавил он.

По словам военного прокурора округа, расследование уголовного дела о несчастном случае, когда на солдата срочной службы в Кировской области упал кран, продолжается.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.