{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"

В систему "Око-1" входило восемь спутников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия заменила вышедшую из строя группировку спутников предупреждения о ракетном нападении "Око-1" на космические аппараты системы "Купол". Это следует из материалов к брифингу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, выступившего во вторник перед иностранными военными атташе.

В презентации Герасимова были продемонстрированы слайды, отражающие структуру системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России. В частности, был изображен спутник с подписью "КА ЕКС "Купол" (космический аппарат Единой космической системы "Купол").

На брифинге генерал отметил, что в 2019 году был запущен очередной спутник Единой космической системы, который повысил возможности по обнаружению пусков баллистических ракет. Ранее в Минобороны сообщали, что аппараты новой системы получили название "Тундра". Первый был запущен в 2015 году.

В систему "Око-1" входило восемь спутников, она перестала работать в 2014 году.

В новую группировку на сегодняшний день входят три аппарата, включая выведенный на орбиту в этом году. Всего к 2022 году должно быть запущено девять новых спутников.

Теги
РоссияГерасимов, Валерий Васильевич
Реклама на ТАСС
Борисов заявил, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений
Портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд, отметил вице-премьер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС