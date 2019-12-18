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Минобороны РФ назвало фейком информацию о полетах российских бомбардировщиков над Ираном

Ранее интернет-ресурс Debkafiled выступил с утверждением, что бомбардировщики РФ якобы пересекли иранское воздушное пространство для выполнения боевых заданий в Сирии
Здание Министерства обороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Информация о полетах российских бомбардировщиков над территорией Ирана не соответствует действительности, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве - фейк", - сказали в военном ведомстве.

Ранее интернет-ресурс Debkafile сообщил, что бомбардировщики РФ якобы пересекли иранское воздушное пространство для выполнения боевых заданий в Сирии в ответ на сотрудничество ВВС США и Израиля.

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