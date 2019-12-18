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Российские инспекторы проверят военный объект в Черногории

Инспекция осуществляется в соответствии с Венским документом 2011 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Группа российских инспекторов проведет в четверг посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Черногории. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отметив, что инспекция осуществляется "в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности".

"Посещение по оценке будет проводиться 19 декабря 2019 года в течение одного дня. Такие инспекции проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - отметил Рыжков.

По его словам, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

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ЧерногорияРоссия
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