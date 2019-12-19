ВМФ России и ВМС Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море

ТАРТУС /Сирия/, 19 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Сирии успешно провели первые совместные учения в Средиземном море.

Как рассказал журналистам руководитель учений, контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений достигнуты. Были отработаны практические навыки оперативного состава совместного штаба вооруженных сил РФ и Сирийской Арабской республики (САР) при подготовке ведения боевых действий, отработано немедленное реагирование на изменение обстановки и уточнение планов, организация взаимодействия и совместное управление тактическими группами. Также были применены нестандартные способы и тактические приемы действий сил при подготовке ведения боевых действий, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиохимической и биологической (РХБ) защиты пункта базирования Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военнослужащих обеих стран, которые успешно справились с поставленной задачей. "Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и САР были сложными и напряженными. Но при совместных и умелых слаженных действиях мы справились с задачей", - сказал он.

По словам Заболоцкого, в ходе учений условными террористами было применено отравляющее вещество по территории пункта базирования. Военные отделения РХБ защиты провели индикацию отравляющего вещества, оповещение войск о химическом заражении, обозначило на месте границы зараженного участка, произвели сбор веществ для отправки в лабораторию, чтобы определить место производства химиката. Подразделение войск сирийской арабской республики провело дегазацию места.

В учениях, которые начались 16 декабря, были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС САР.