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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

По словам президента РФ, есть наемники, которые воюют с обеих сторон
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В Донбассе нет иностранных войск, там есть лишь местные силы самообороны, которые состоят из местных жителей. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

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Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск". "Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей", - подчеркнул Путин.

Что касается наемников, то, по словам президента, наемники в Донбассе, действительно, есть. "Там есть французы и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне. Давайте будем с этим разбираться, но хочу подчеркнуть, что они не составляют основу этих вооруженных формирований", - сказал президент.

Он также отметил, что ему часто задают вопрос, а откуда в Донбассе взялись танки и тяжелая артиллерия.

"Во многих горячих точках мира происходят различные конфликты с применением танков и артиллерии, - сказал Путин. - Откуда они их берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание".

Силовые попытки решить проблему Донбасса не приведут к результату

Президент России отметил, что Киев должен наладить прямой диалог с Донбассом, а попытки решить проблему силой ни к чему не приведут.

"В чем сейчас самая главная проблема? Она заключается в том, что нет желания - и до сих пор оно не просматривается - решать проблему в диалоге с людьми", - указал Путин

"Не надо пытаться создавать для себя благоприятные условия по решению проблемы силовым способом, с помощи танков, артиллерии и авиации, - продолжал он. - Когда руководство Украины избавится от этого абсолютно ошибочного подхода в принципе и перейдет к диалогу, тогда и можно будет решить проблему".

Путин напомнил, что в минских соглашениях написано о необходимости восстанавливать экономическую инфраструктуру Донбасса. "Но взяли и своим решением отрезали эти территории от Украины, - указал он. - Ввели блокаду. Это же не Москва ввела блокаду. Это киевские власти ввели блокаду этой территории".

Президент России признал, что в последнее время в регионе наблюдаются определенные подвижки. "Происходят изменения к лучшему, открыты переходы [на линии соприкосновения], идет разминирование, но еще многое нужно сделать, чтобы люди там жили лучше".

"И сделать можно, - уверен Путин. - Если встать на позицию договоренности и диалога. А если и дальше силовым способом пытаться задушить, то вряд ли чего можно будет добиться".

"Есть такая известная фраза "Донбасс порожняк не гонит", - напомнил Путин. - Она, конечно, хулиганская, бойцовская, но она есть в душе людей. Там живут гордые люди и вряд ли удастся решить с ними проблему с помощью силовых решений".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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