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В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км

Стрелковую трассу оснастят мишенным и измерительным оборудованием, защитными сооружениями и укрытиями, а также дорогой для проезда автомобилей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ЦНИИТочмаш (входит в Ростех) реконструирует стрелковую трассу своего полигона, увеличив ее с 1200 до 3500 метров для испытания перспективных снайперских винтовок и пушек в калибре до 45 мм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института со ссылкой на начальника отдела испытаний и исследований стрелково-пушечного оружия Государственного демонстрационно-испытательного центра (ГДИЦ) Илью Давыдова.

По словам Давыдова, реконструкция стрелковой трассы подразумевает увеличение ее рабочей зоны практически в три раза. В пресс-службе ЦНИИТочмаш уточнили, что директриса стрелковой трассы "будет увеличена с 1200 до 3500 метров." Ее оснастят мишенным и измерительным оборудованием, защитными сооружениями и укрытиями, а также дорогой для проезда автомобилей.

"Реконструкция позволит проводить более масштабные испытания и экспериментальные исследования образцов вооружения, военной и специальной техники, а также инициативных разработок, в том числе перспективных образцов боеприпасов и оружия", - приводят в ЦНИИТочмаше слова Давыдова.

В качестве примера в институте привели снайперскую винтовку ORSIS Т-5000, дальность поражения которой недавно была увеличена с 1500 до 2000 метров. На основе базовой версии Т-5000 ЦНИИТочмаш разработал снайперскую винтовку "Точность" для ФСО и ФСБ России. Также в феврале в институте объявили о разработке новой полуавтоматической винтовки для Минобороны под шифром "Уголек".

Сейчас полигон института состоит из производственного комплекса и оборудования для оценки технических, боевых и эксплуатационных характеристик образцов вооружений в калибре до 45 мм, а также противопехотного оружия ближнего боя.

В пресс-службе ЦНИИТочмаш добавили, что после реконструкции на полигоне можно будет также проводить международные турниры и соревнования по сверхдальней стрельбе.

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