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Церемония закрытия российско-индийских учений "Индра-2019" прошла в Индии

В маневрах принимали участие в общей сложности более 700 российских военных

ТАСС, 20 декабря. Торжественная церемония закрытия межвидовых российско-индийских учений "Индра-2019" состоялась в штате Уттар-Прадеш на северо-западе Индии, российские военные начали передачу техники, которую им предоставили иностранные коллеги для участия в маневрах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В рамках церемонии, которая завершила десятидневное учение, на плацу индийского полигона прошло общее построение его участников <...> После того как "Индру-2019" официально объявили закрытой, прозвучали национальные гимны двух стран, и флаг учения был спущен. Российские военнослужащие начали передачу боевой техники, которая была предоставлена им индийскими коллегами на период учения, и уже в ближайшее время вылетят с военно-воздушной базы Гвалиор обратно в Приморье", - сообщила пресс-служба.

Межвидовые учения "Индра-2019" проходили с 11 декабря в трех индийских штатах. В маневрах принимали участие в общей сложности более 700 российских военных. Морскую часть учений обеспечивали корабли и суда Балтийского флота: сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий". Смешанные российско-индийские экипажи отрабатывали задачи на авиационной технике ВВС Индии.

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