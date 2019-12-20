Российские военные впервые оказали помощь жителям города Эт-Табки на севере Сирии

ЭТ-ТАБКА /Сирия/, 20 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям города Эт-Табки в провинции Ракка, столица которой была главным пунктом террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), первая партия составила около 1 тыс. продовольственных наборов общим весом около 5 тонн.

До войны в Эт-Табке жили около 100 тыс. человек, сейчас осталось только 45 тыс. жителей. Город сильно пострадал от авиаударов международной коалиции. При этом в городе еще прячутся десятки террористов.

"До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали. Когда началась война, люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет", - рассказал местный житель Хсин Халаф Али.

За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 4 тыс. тонн продовольствия.