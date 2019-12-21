Российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии

ТАСС, 21 декабря. Армейская авиация РФ провела за сутки два воздушных патрулирования в Сирии. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль - Метрас - Айн-Иса - электроподстанция Мабрука - Камышлы и по маршруту Камышлы - Телль-Эш-Шур-Гарби - электроподстанция Мабрука - Телль-Эш-Шур-Гарби - Камышлы", - сказал Боренков.

По его словам, российская военная полиция также продолжает патрулирование приграничной зоны в провинциях Хасеке и Алеппо.

Боренков напомнил, что за прошедшие сутки представители Центра по примирению провели гуманитарную акцию в провинции Хасеке и выдали местным жителям 500 продовольственных наборов общим весом 2,93 тонны.