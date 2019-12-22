Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34. Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил, что разработка самолета должна завершиться в течение примерно двух лет. По его словам, "на бомбардировщик поставят другую бортовую РЛС, будет обновлен его навигационный комплекс и улучшены системы индикации информации в кабине пилотов".

Собеседник добавил, что бортовое радиоэлектронное оборудование на модернизированном Су-34 получит открытую архитектуру, что обеспечит возможность устанавливать системы, отработанные на других самолетах.

В августе 2019 года Минобороны РФ и компания "Сухой" подписали контракт о модернизации Су-34 с учетом опыта применения самолета в Сирии.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей днем и ночью при любых метеоусловиях. Основное вооружение самолета - управляемые ракеты класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 составляет до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.