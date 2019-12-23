Минное поле обезвредили на дне Финского залива перед погружением Путина в батискафе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Немецкое минное поле времен Великой отечественной войны было найдено и обезврежено с помощью роботизированной подводной техники в батискафе на дне Финского залива в преддверии поездки президента РФ Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", - отметил Носатов.

В июле Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива. Глава государства осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга". Кроме этого, он осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у побережья острова в Финском заливе.