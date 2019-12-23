Первую ЗРС С-350 "Витязь" передали Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом говорится в пресс-релизе концерна ВКО "Алмаз-Антей", распространенном в понедельник.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" передало Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь". Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в концерне, во время передачи военному ведомству техника выводилась на полигон, где "были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей". Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

В конце марта этого года завершились государственные испытания новой ЗРС С-350 "Витязь-ПВО", призванной заменить С-300ПС. Одновременно было запущено производство первого серийного комплекта.

Система С-350 "Витязь" разработана концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

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