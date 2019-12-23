Разведчики ЮВО в Северной Осетии уничтожили условных террористов, проникших на полигон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Военные Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии уничтожили условных террористов, проникших на полигон. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Разведчики соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигон Серноводский для проведения учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. В учении приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано порядка 70 единиц вооружения и военной техники соединения", - говорится в сообщении.

Согласно легенде учений, от дежурного смены поступил сигнал о попытке прорыва условного противника на территорию полигона. Подразделения совершили марш под прикрытием ударных вертолетов армейской авиации Ми-35. Кроме того, с воздуха осуществлялся контроль с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе совершения марша военные отработали действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

В ходе учений была установлена дымовая завеса с целью дезориентировать снайпера нападавших. Также были отработаны действия при эвакуации условно раненого и проведена химическая разведка местности на наличие отравляющих веществ.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условного противника сыграли военнослужащие бригады, а в ходе ведения учебного боя использовали значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов, добавили в пресс-службе.