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Новая техника ВС РФ
Обновлено 

Для платформы "Бумеранг" разработают новый боевой модуль

В пресс-службе "Военно-промышленной компании" сообщили, что модуль в целом предназначен для установки на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых компанией
БТР "Бумеранг" с боевым модулем БМП Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
БТР "Бумеранг" с боевым модулем БМП
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" (ВПК) разработает для всей своей линейки техники, в том числе для платформы "Бумеранг", новый боевой модуль, подписан соответствующий контракт. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ООО "ВПК" Александр Красовицкий.

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"Мы подписали контракт с одной из российских компаний и начинаем делать собственный боевой модуль, он будет принадлежать "Военно-промышленной компании". Модуль будет с разного рода вооружением и каналами управления ПТУР: если надо - "Атакой"; если нужно - "Корнетом", - сказал Красовицкий.

Как добавили ТАСС в пресс-службе ВПК, "модуль в перспективе может получить автоматическую пушку большего калибра вплоть до 57-миллиметровой". "Все будет зависеть от пожеланий конкретного заказчика и возможностей шасси, на которое будет устанавливаться боевой модуль", - пояснили в ВПК.

В пресс-службе также отметили, что новый боевой модуль предназначен для установки на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых компанией. "В зависимости от типа бронемашины и ее грузоподъемности, новый боевой модуль будет иметь различную конфигурацию устанавливаемого на него набора вооружения", - сказали в ВПК.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

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