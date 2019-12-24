Иностранный заказчик винтовок Т-5000 в 2020 году возьмет на испытания карабины ORSIS

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Иностранные заказчики снайперских винтовок Т-5000 заинтересованы в приобретении других изделий ORSIS. В частности, в 2020 году для них планируется испытать карабины K-15М и AR15J в калибре 7,62х39 мм, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Промтехнология", выпускающей оружие под брендом ORSIS.

"Например, тот же инозаказчик, что приобрел винтовки Т-5000, (о контракте на которые сообщал "Рособоронэкспорт" - прим. ТАСС), заинтересовался нашими карабинами К-15 в последней модификации и автоматической винтовкой AR-15J под патрон 7,62х39 мм. Планируется в ближайшее время отправить ему образцы для испытаний, скорее всего это произойдет уже в следующем году", - сообщили в "Промтехнологии".

17 декабря в "Рособоронэкспорте" сообщили, что одному из инозаказчиков поставлена партия винтовок Т-5000 на сумму в 100 млн рублей по заключенному ранее контракту.

Ранее, 11 декабря, в ORSIS сообщили ТАСС, что в компании разработали и испытали аналог американской штурмовой винтовки AR-15 под советский автоматный патрон калибра 7,62х39 мм. Разработано две версии - гражданская и армейская, с возможностью ведения автоматического огня.

Тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и его последняя модификация с литерой "М" в калибре .308 Win предназначены для спортивной и охотничьей стрельбы. Существует два варианта - для охотников и для спортсменов. Последний отличается укороченным стволом.

Снайперская винтовка ORSIS Т-5000 "Промтехнологии", впервые представлена в 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Имеет массу около шесть кг и способна поражать цели на расстоянии 1600 м.