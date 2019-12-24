{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Сирией о военной фельдъегерской связи

Документ устанавливает нормативную правовую основу для сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло на ратификацию в Госдуму соглашение РФ с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи. Текст опубликован в думской электронной базе.

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года. Согласно пояснительным материалам, документом устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегери смогут иметь при себе табельное оружие (огнестрельное оружие и специальные средства). Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время в связи с отсутствием правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, имеются объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии. Это создает "предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации".

Фельдъегерям предоставляется право пользоваться воздушными судами гражданской авиации, железнодорожным, автомобильным, а также морским и речным транспортом.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
В Ростехе заявили о скорой смене руководства концерна "Техмаш"
После ухода генерального директора Владимира Лепина, управление концерном передадут холдингу "Технодинамика"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС