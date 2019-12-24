{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские атомные подводные лодки пятого поколения смогут нести баллистические ракеты

Кроме того, АПЛ проекта "Лайка" будут иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения проекта "Хаски" ("Лайка") смогут нести баллистические и противокорабельные ракеты за счет использования различных модулей. Об этом говорится в материалах аналитического управления аппарата Совета Федерации, подготовленных к заседанию комитета по экономической политике о перспективах российского судостроения.

"Принцип модульности предполагается распространить и на подводные лодки. Проект атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски" ("Лайка") будет использовать модули с противокорабельными и баллистическими ракетами", - указано в материалах аналитического управления.

Как ранее ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, в конце 2018 года "Малахит" завершил научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" с определением облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения и приступил к следующему этапу создания подлодки - ОКР под шифром "Лайка". По словам собеседника агентства, одним из видов ударного оружия разрабатываемой субмарины будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Кроме того, "Лайка" будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".

Перспективные атомные подводные лодки будут, в частности, решать задачи стратегического неядерного сдерживания.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Ростехе заявили о скорой смене руководства концерна "Техмаш"
После ухода генерального директора Владимира Лепина, управление концерном передадут холдингу "Технодинамика"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС