Российские атомные подводные лодки пятого поколения смогут нести баллистические ракеты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения проекта "Хаски" ("Лайка") смогут нести баллистические и противокорабельные ракеты за счет использования различных модулей. Об этом говорится в материалах аналитического управления аппарата Совета Федерации, подготовленных к заседанию комитета по экономической политике о перспективах российского судостроения.

"Принцип модульности предполагается распространить и на подводные лодки. Проект атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски" ("Лайка") будет использовать модули с противокорабельными и баллистическими ракетами", - указано в материалах аналитического управления.

Как ранее ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, в конце 2018 года "Малахит" завершил научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" с определением облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения и приступил к следующему этапу создания подлодки - ОКР под шифром "Лайка". По словам собеседника агентства, одним из видов ударного оружия разрабатываемой субмарины будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Кроме того, "Лайка" будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".

Перспективные атомные подводные лодки будут, в частности, решать задачи стратегического неядерного сдерживания.