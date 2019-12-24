{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Нижним Тагилом ввели в эксплуатацию Единый центр испытаний беспилотников

Объект планировался как комплекс для тестирования всех беспилотных летательных аппаратов, которые будут поставляться на вооружение Минобороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Единый центр испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) под Нижним Тагилом введен в эксплуатацию. В нем испытывают БПЛА "Форпост" и "Форпост-Р" Уральский завод гражданской авиации, сообщил во вторник ТАСС гендиректор института Николай Смирнов.

В октябре 2015 года Смирнов сообщал ТАСС, что строительство Единого центра испытаний БПЛА полностью закончится к 2020 году. Центр планировался как уникальный комплекс в стране, на котором будут тестироваться все беспилотники, которые будут поставляться на вооружение Минобороны, в том числе ударные.

"Работы по реконструкции завершены, Уральский завод гражданской авиации пока единственный, кто работает на этом полигоне", - сказал Смирнов, уточнив, что завод тестирует в центре БПЛА "Форпост" и Форпост-Р".

НТИИМ - полигон национальной значимости и базовая организация Уральско-Сибирского центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Испытательный комплекс под Нижним Тагилом - самый оснащенный в отрасли производства боеприпасов, его поле размером 1,5 на 50 км - самое большое из подобных в мире.

Под Нижним Тагилом испытывают весь спектр артиллерийского вооружения и боеприпасов средних и крупных калибров, неуправляемых реактивных снарядов и систем залпового огня. На базе полигона "Старатель" раз в два года раньше проводилась Международная выставка вооружений Russia Arms Expo.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Российские атомные подводные лодки пятого поколения смогут нести баллистические ракеты
Кроме того, АПЛ проекта "Лайка" будут иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС