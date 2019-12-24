"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году

ТАСС — об основных поставках военной техники и вооружения в рода и виды Вооруженных сил страны по итогам года

Армия способна гарантировать безопасность страны. Доля современного вооружения в ядерной триаде достигла 82%. Впервые в истории Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ. "Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства", — сказал глава государства, отметив, что Россия способна этого добиваться и уже добивается на ключевых направлениях развития вооружений.

' ТАСС/Ruptly'

Боевые возможности Вооруженных сил повышены за 2019 год на 14%. Важные шаги были сделаны в совершенствовании систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, прежде всего за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации.

Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2% Сергей Шойгу министр обороны России

Сухопутные войска Всего, по словам главы ведомства, Вооруженные силы получили 624 танка и боевые бронированные машины, среди которых — глубоко модернизированные танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, на которые полностью был перевооружен танковый батальон Северного флота.

Продолжилась поставки во все части модернизированных бронеавтомобилей "Тигр-М", подразделения спецназа в Тамбовской области получили боевые бронированные машины семейства "Тайфун". В конце декабря получен первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь". В конце марта этого года были завершены ее государственные испытания. Новая ЗРС разработана концерном ВКО "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Одна пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами. С-350 призвана заменить в войсках С-300ПС.

Также продолжилось плановое перевооружение на новые ЗРС "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Дивизион арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" заступил на боевое дежурство в Мурманской области. В июле прошли его первые стрельбы в Арктике на архипелаге Новая Земля.

Ракетные войска и артиллерия получили в этом году более 500 единиц вооружения и военной техники. Оснащенность современными образцами — более 50%. В войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" и комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Состоящие на вооружении войск САУ "Малка" и минометы "Тюльпан" прошли модернизацию. Военные начали получать и новейшие бесшумные минометы 2Б25 "Галл". Полностью завершено перевооружение сухопутных соединений на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Описание Пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" © Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

Одно из мотострелковых соединений в Забайкалье получило крупную партию ПЗРК "Верба", которые заменят состоящие на вооружении подразделений ПВО комплексы "Игла". Кроме этого, сухопутные части и соединения получили: Противотанковые комплексы "Корнет" и "Штурм-С".

Многофункциональные комплексы "Орлан-10" на базе автомобилей повышенной проходимости "КамАЗ".

Станции ближней разведки "Фара" и РЛС "Соболятник".

Боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2", радиолокационный комплекс контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Многоцелевые автомобили "Торнадо-У".

Радиолокационные станции "Ниобий-СВ"; комплексы разведки, управления и связи "Стрелец".

Противотанковые ракетные комплексы "Фагот".

Мотовездеходы-квадроциклы АМ-1. Подразделения спецназа получили на вооружение первую партию автоматов АДС, способных эффективно стрелять патронами калибра 5,45х39 мм на суше и под водой.

На эту тему Армия меняет калибр? Чем новый пистолет "Удав" превосходит конкурентов

Горное мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Тыве, получило около 300 единиц стрелкового оружия: 9-мм специальные снайперские винтовки "Винторез", крупнокалиберная 12-мм антиснайперская винтовка АСВК и модернизированные автоматы АК-74 с комплектом "Обвес". Партия крупнокалиберных снайперских винтовок "Корд-М" поступила в подразделения мотострелковой бригады, дислоцируемой под Волгоградом. В августе в госкорпорации "Ростех" сообщили, что в войска начал поставляться новый пистолет "Удав", созданный в ЦНИИточмаш. Оружие использует мощные патроны калибра 9×21 мм, что позволяет пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

Офицеры Центрального военного округа в Сибири впервые начали получать на вооружение пистолеты Ярыгина "Грач", которые пришли на смену пистолетам Макарова. Как уточнили в пресс-службе, в рамках начального этапа перевооружения военнослужащим планируется передать более 100 единиц этих пистолетов. Сообщалось, что досрочно исполнил в этом году гособоронзаказ концерн "Калашников" (входит в Ростех), закрыв свои обязательства по ключевым для Минобороны России изделиям, среди которых автомат АК-12.

Кстати, укомплектованность военнослужащих Сухопутных войск новыми комплектами боевой экипировки "Ратник" уже превышает 70%. Воздушно-космические войска (ВКС) Всего получено 143 новых самолета и вертолета, 13 космических аппаратов.

Спецпроект на тему Ту-160. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет ТАСС рассказывает о стратегическом ракетоносце-бомбардировщике

Значительно в этом году была усилена воздушная компонента ядерной триады РФ, которая пополнились пятью модернизированными ракетоносцами. ПАО "Туполев" (в составе ОАК) выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования. Дальняя авиация получила после капитального ремонта и модернизации стратегический ракетоносец Ту-160, ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Завод в Комсомольске-на-Амуре полностью выполнил гособоронзаказ на Су-35С. В следующем году ожидается еще десять единиц. В перспективе планирует подписать дополнительный контракт. Впервые четыре истребителя получила пилотажная группа "Русские витязи", ранее летавшая на Су-30СМ.

Описание Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" © Марина Лысцева/ТАСС

Среди другой авиатехники были крупные поставки истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ (для авиация Северного и Тихоокеанского флотов) и фронтовых бомбардировщиков Су-34. При этом последние в Западном военном округе получили обновленное оборудование для блокирования и подавления радионавигационного оборудования в воздухе — комплекс "Хибины-2".

В Ставрополье завершилось формирование эскадрильи новых штурмовиков Су-25СМ3, а летчики Курского авиаполка получили первый модернизированный тренажерный комплекс для самолета Су-30СМ, который позволит проводить тренировочные полеты в условиях уникальной системы визуализации. В течение года после глубокой модернизации в войска вернулись три военно-транспортных самолета Ан-26 и тактический разведывательный самолет Су-24МР, после ремонта — сверхтяжелый транспортник Ан-124. Кроме этого, переданы два военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А и шестой модернизированный самолет ДРЛО А-50У. Армейская авиация ВКС пополнялась учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ, военно-транспортными Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, Ми-26 и транспортно-боевыми Ми-35М, Ми-24П производства завода "Роствертол". Причем некоторые машины поставлялись по гособоронзаказу в войска холдингом "Вертолеты России" с опережением сроков.

Описание Вертолеты военной транспортно-штурмовой модификации Ми-8АМТШ © Ольга Смольская/ТАСС

Сообщалось, что российским военным поставили первые две новых машины Ми-28НМ "Ночной охотник".

Кроме этого, войска Восточного военного округа оснастились арктической версией Ми-8АМТШ-ВА. Вооружались также ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор". Ожидается, что в 2020 году будет заключен крупный долгосрочный контракт на поставку модернизированных Ка-52М. Модернизацию прошли базирующиеся в Свердловской и Челябинских областях машины Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ — на них были установлены новые бортовые комплексы обороны "Витебск" и "Вектор". Впервые в этом году поставлен в войска новый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, созданный на базе сертифицированного гражданского Ми-38. Может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины. Он оснащается новыми двигателями ТВ7-117В и интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.

В опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС поступил беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разработанный группой "Кронштадт". В подразделения Восточного, Западного и Южного военного округов поступили беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного и вертолетного типов. Что касается техники ПВО, то традиционно войска вооружались зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф" и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" (всего — 27 единиц). Партию С-300ПМ-2 "Фаворит" получили войска, дислоцированные в Воронежской области.

С-400 стали нести боевое дежурство в Калининградской и Ленинградской областях и на Новой Земле. Планируется, что в ближайшие годы Северный флот вооружит все арктические дивизионы "Триумфами", сформировав над российской частью Арктики противовоздушный купол.

В перспективе мы планируем наращивать возможности ПВО северных рубежей России. Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты Александр Моисеев командующий Северным флотом, вице-адмирал

ВКС получили новое средство дальней разведки на западном и южном направлении — в Мордовии заступила на боевое дежурство первая РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер".

На эту тему Арктический "Бастион": Россия закрыла Севморпуть

"Самолеты, выполненные по технологии "стелс", для нас невидимками не являются: мы их все равно видим, сопровождаем, обнаруживаем на рубежах примерно до 3 тыс. км", — сказал Михаил Петров, главный конструктор станции. Эта РЛС может "видеть" взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. По сообщениям Минобороны, в перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении. Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. По итогам уходящего года общая оснащенность новыми образцами комплексов радиотехнических войск превысила 70%. Завершается оснащение командных пунктов и пунктов управления на комплексы средств автоматизации "Фундамент", также завершены госиспытания радиолокационного комплекса "Валдай" с дальнейшим принятием его на вооружение. В Арктике был развернут мобильный радиолокационный комплекс "Резонанс-Н" с элементами искусственного интеллекта. Военно-морской флот (ВМФ) Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей-А" с баллистическими ракетами "Булава" — успешно прошел все госиспытания "Князь Владимир". На судоверфи "Севмаш" идет строительство еще четырех таких подлодок.

Описание Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А (класс "Борей-А") "Князь Владимир" © Сергей Бобылев/ТАСС

ВМФ по итогам года получил одну подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса ("Бал" и "Бастион"), а также более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия, в том числе крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Сообщалось, что флот получит десять МБР "Булава". Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в ноябре "Адмиралтейские верфи" (в составе ОСК) передали первую подлодку проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский". Всего их будет шесть. Ранее серия из шести таких субмарин была построена для Черноморского флота. Рассматривается вопрос строительства лодок этого типа и для Балтийского флота.

Описание Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" © Александр Демьянчук/ТАСС

После модернизации в состав ТОФ вернулся малый ракетный корабль "Смерч" с крылатыми ракетами Х-35 комплекса "Уран", а после ремонта — атомный подводный крейсер "Омск". Пополнился флот и гидрографическим судном проекта 19910 "Александр Рогоцкий", двумя рейдовыми водолазными катерами проекта 23040. Черноморский флот получил корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов", Каспийская флотилия — противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".

Описание Противодиверсионный катер "Грачонок" © Юрий Смитюк/ТАСС

В состав Балтфлота вошел корвет с управляемым ракетным оружием проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Советск" и большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов". Сообщалось, что построенные на "Северной верфи" фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" должны быть переданы флоту в районе новогодних праздников, "если военных все устроит и у них не будет вопросов к корабельным системам и комплексам вооружения".

Описание Корвет "Гремящий" проекта 20385 и фрегат "Адмирал "Касатонов" проекта 22350 © Петр Ковалев/ТАСС

Морская авиации Тихоокеанского флота получила прошедший плановый ремонт в Таганроге дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ. Воздушно-десантные войска (ВДВ) Предприятие холдинга "Технодинамика" начало поставки в войска новой парашютной системы ПБС-950У для десантирования боевых машин десанта БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76 на скорости до 380 км/ч с высот до 1500 метров. "Курганмашзавод" передал 42 БМД-4М, которые не успел поставить в прошлом году.

Кроме этого, в этом году ВДВ получили в свое распоряжение новейшие технические средства для выполнения задач по фортификационному оборудованию позиций подразделений — войсковые экскаваторы ЭОВ-3523 на базе высокопроходимого автомобиля КамАЗ с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Холдинг "Росэлектроника" поставил ВДВ подвижные пункты разведки и управления огнем "Реостат-1". Он представляет собой пункт управления батареи (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ, сконструированный на базе БТР-Д, и обеспечивает автоматизированное определение координат целей и разрывов снарядов в любое время суток. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ​​​Завершено создание стратегического ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк заступил на боевое дежурство в Оренбургской области.

' ТАСС/Ruptly/Минобороны РФ'

"Авангард" эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет Сергей Каракаев командующий РВСН, генерал-полковник

Спецпроект на тему Как устроен ракетный комплекс "Ярс" ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

Кроме того, в этом году на современные ракетные комплексы "Ярс" перевооружены три ракетных полка РВСН. В эти соединения также поступили боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М". Впервые на боевое дежурство встали лазерные комплексы "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов для их прикрытия. К 2024 году войска будут оснащены современной техникой на 100%, то есть, по словам командующего генерал-полковника Сергея Каракаева, РВСН "перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства". Сейчас в боевом составе семь типов ракетных комплексов: четыре типа стационарного (шахтного) базирования ("Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс") и три мобильного ("Тополь", "Тополь-М" и "Ярс"). Инженерные войска Международный противоминный центр ВС РФ получил первые серийные модернизированные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". "Комплекс прошел все испытания, в том числе в боевых условиях, — применялся на территории Северного Кавказа при сплошном разминировании местности от взрывоопасных предметов, опытные образцы успешно прошли все виды испытаний в ходе учений и боевых действий в Сирии", — сообщили в военном ведомстве.

Описание Боевой робот разминирования на гусеничном ходу "Уран-6" © Ладислав Карпов/ТАСС

На Северном Кавказе личный состав инженерно-саперных подразделений получил новейшие образцы средств инженерной защиты — костюмы ОВР-2 "Сокол". Военные базы Активно в этом году на новые образцы перевооружалась 201-я военная база РФ, дислоцированная в Таджикистане. Так, на опытно-боевое дежурство заступил дивизион ЗРС С-300ПС. В его состав вошли около 30 единиц техники, среди которых командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, системы наведения, а также машины обеспечения. Через два года, после подготовки специалистов, Россия может передать С-300 военному ведомству Таджикистана.

Описание Зенитные ракетные системы С-300ПС © Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС

Формируемый батальон беспилотников пополнился пятью комплексами с БЛА "Элерон". Кроме этого, впервые поступили высокопроходимые автомобили "Есаул", в которых используется встроенная бронекапсула, и комплекс создания радиопомех "Поле-21". Как отмечают военные, комплексное применение "Поля-21" в совокупности с имеющимися средствами РЭБ "Житель", "Силок" и "Лесочек" существенно повысит защищенность от применения беспилотников, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия. Десять бронеавтомобилей "Тигр-М" и новые крупнокалиберные пулеметы НСВ "Утес" на зенитном станке пополнили состав российской военной базы в Абхазии.

России удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира, что является редким явлением в новейшей мировой истории Владимир Путин президент России