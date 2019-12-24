Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%

"Доля современного вооружения в ядерной триаде достигла 82%, в РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард", - сказал глава государства, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Путин назвал его оружием будущего, способным преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в 2019 году, глава государства отметил, что за этот период произошло много качественных и системных изменений. Он констатировал, что важные шаги были сделаны в совершенствовании систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, прежде всего за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации. Президент напомнил, что год назад говорил о необходимости сокращения времени принятия решений во всех звеньях Вооруженных сил.

"Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности систем управления Вооруженными силами", - подчеркнул он, добавив, что действовавшие ранее образцы вооружений и техники Воздушно-космических сил, ВМФ и в других видах и родах войск последовательно заменяются на современные.

Путин отметил, что 19 декабря Национальному центру управления обороной исполнилось пять лет. По мнению президента, за это время он стал эффективным инструментом управления армией и флотом, важным звеном межведомственного взаимодействия. Путин поблагодарил всех служащих и сотрудников Центра, а также его создателей и пожелал успехов в обеспечении безопасности страны.

Роботы и беспилотники

Как отметил президент России, роботы и беспилотники в несколько раз превышают возможности военных подразделений.

"Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой учебы роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений", - сказал он.

Путин констатировал, что во все виды и рода войск поступают вооружение и техника, основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Президент добавил, что войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные и нестандартные задачи.

"Так, ядерные силы убедительно показали возросшие возможности на учениях "Гром-2019". Флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учения "Океанский щит", а на маневрах "Центр-2019" были впервые апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами по решению антитеррористических задач", - привел примеры президент.

Безопасность страны

По его словам, армия РФ способна гарантировать безопасность страны, это особенно важно в связи с нестабильностью в мире.

"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся риски", - сказал глава государства.​

Кроме того, указал Путин, "Россия благодаря качественно возросшим возможностям Вооруженных сил уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества".

"Так, с аэродромов Южной Африки были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана. Вместе с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование воздушного пространства над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей", - добавил президент.

Надежная и гарантированная защита России от любых военных угроз должна быть обеспечена вне зависимости от развития событий в мире, подчеркнул Путин. "Определяющее место занимают, безусловно, задачи обеспечения обороноспособности России, - отметил он. - Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз".

"Шахматная ничья" недопустима

Российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги, "шахматная ничья" в этом вопросе недопустима, заявил Путин.