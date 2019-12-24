Шойгу: США хотят сократить готовность авиации к применению ядерного оружия до суток

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. США планируют снизить готовность своих боевых самолетов к применению ядерного оружия с 10 суток до 24 часов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина во вторник.

"Готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов", - сказал министр.

По его словам, США испытывают ракетные системы, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Следующим шагом станет размещение данных ракет в Европе и на Востоке.

"Проведенные Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки США ракетных систем, запрещенных Договором о РСМД, в период его действия. Следующим шагом логично станет развертывание таких ракет в Европе и на Востоке", - сказал Шойгу.

Кроме того, по его словам, со стороны США нет определенной позиции относительно дальнейшей судьбы Договора о СНВ и Договора по открытому небу.