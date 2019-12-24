Первый полк "Авангарда" заступит на боевое дежурство на этой неделе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе. Об этом во вторник заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - сказал Шойгу.

По его словам, еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.

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