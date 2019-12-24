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Первый полк "Авангарда" заступит на боевое дежурство на этой неделе

По словам министра обороны Сергея Шойгу, еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе. Об этом во вторник заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - сказал Шойгу.

По его словам, еще три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами.

Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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