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Российская армия получила более 6,5 тыс. единиц нового вооружения в 2019 году

По словам министра обороны Сергея Шойгу, достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ получили в этом году более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности министерства обороны и государственным оборонным заказом на 2019 год, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%", - сказал Шойгу.

Новые корабли

Он также рассказал, что восемь новых кораблей для Военно-морского флота России будут заложены в 2020 году. "В текущем году заложено пять кораблей, в следующем будет еще восемь", - сказал Шойгу.

По его словам, сейчас решается вопрос о сокращении сроков строительства новых кораблей и об оснащении их высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Министр также подчеркнул, что впервые в современной истории России для ВМФ одновременно ведется строительство 22 кораблей дальней морской зоны.

О ракете "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию сообщил, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на дальности более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели.

В конце 2018 года источник в ОПК сообщал ТАСС, что с начала испытаний "Циркона" по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены более десяти пусков. Согласно сведениям СМИ, стрельбы с морской платформы проводились в 2016, 2017 и 2018 годах.

Предполагается, что носителями "Цирконов" станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 8 ноября сообщил о планах развернуть "Цирконы" на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск". До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что в перспективе этими гиперзвуковыми ракетами может быть оснащен корвет "Гремящий".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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