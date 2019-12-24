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На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Минобороны повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения в Сирии
Су-57 Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Су-57
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 были испытаны в Сирии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

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"В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57", - сказал Шойгу.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед военными атташе, сообщил, что Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии. В ходе повторной апробации, уточнил он, запланированные задачи успешно выполнены.

ВКС в Сирии

Шойгу рассказал, что авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем два-три вылета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии.

"Авиация ВКС России в настоящее время совершает в среднем два-три вылета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в 2015-2017 годах при проведении операции российская авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссия
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