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Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, долгосрочные контракты обеспечат загрузку предприятий ОПК до 2028 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в 2019 году заключило долгосрочные контракты на поставку более 200 боевых вертолетов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

"Заключены долгосрочные контракты на поставку в Воздушно-космические силы 76 самолетов Су-57 и более 200 современных боевых вертолетов", - сказал он.

По словам министра, долгосрочные крупные контракты позволили снизить закупочные цены на 20%, а также обеспечат загрузку предприятий до 2028 года.

В рамках форума "Армия-2019" Минобороны подписало 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн руб. В том числе с холдингом "Сухой" был подписан госконтракт на изготовление и поставку 76 многоцелевых истребителей Су-57 для нужд Минобороны РФ. А с холдингом "Вертолеты России" был подписан контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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