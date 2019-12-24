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Шойгу рассказал об антироссийской инициативе США "четыре по тридцать"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. США завершат реализацию антироссийской инициативы "четыре по тридцать", предусматривающую наращивание сил в Европе, к 2022 году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать". Предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76%, по морскому - 93%. По нашей оценке, полная реализация концепции "четыре по тридцать" возможна уже к 2022 году", - сообщил Шойгу.

Кроме того, министр отметил, что военный бюджет США впервые достигнет почти $750 миллиардов уже в 2020 году. "Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в целом военно-политическая обстановка в мире в 2019 году характеризовалась дальнейшим наращиванием военного потенциала.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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