Шойгу: после массовой аттестации в 2019 году из армии уволили профнепригодных военных

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Профессионально непригодные военнослужащие по контракту были уволены в этом году из рядов вооруженных сил после проведения массовой аттестации. Об этом сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В этом году проведена аттестация всех контрактников, в ходе которой выявлены и уволены профессионально непригодные военнослужащие", - сказал он.

Министр отметил, что более 70% военнослужащих по контракту имеют профессиональное образование. Минобороны также проводит материальное и социальное улучшение условий военной службы по контракту.

По словам Шойгу, увеличение контрактников в армии обусловлено поступлением в войска технологически сложного вооружения. Необходимы подготовленные для эксплуатации и боевого применения нового оружия специалисты. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу.

Кроме того, в 2019 году состоялся второй полноценный выпуск из военных вузов. Более 14 тысяч офицеров-выпускников были направлены в войска. "Система военного образования вышла на требуемую емкость подготовки и в состоянии обеспечить потребность армии в квалифицированных военных кадрах", - подчеркнул министр.

По его словам, уровень укомплектованности офицерами доведен до 95%, средний возраст военнослужащих сегодня составляет 35 лет. Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% ВМФ, 98% военной полиции, 78% инженерных войск.