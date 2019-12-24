Россия планирует передать Таджикистану через два года С-300

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия через два года после подготовки специалистов может передать военному ведомству Таджикистана зенитную ракетную систему С-300. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам министра, активно развивается военная и социальная инфраструктура российских военных баз за рубежом. Так в этом году на полигоне 201-й военной базы в Таджикистане заступил на опытное боевое дежурство зенитный ракетный дивизион С-300ПС с российскими расчетами.

"Данная система может быть передана через два года Вооруженным силам Таджикистана после завершения обучения их специалистов", - сказал министр. Он также уточнил, что Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам оставались главными партнерами для России в сфере военно-технического сотрудничества в 2019 году. Также в течение года продолжалось укрепление отношений со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.