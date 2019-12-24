На дежурство в 2020 году встанут 22 пусковые установки комплексов "Ярс" и "Авангард"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ поставит в 2020 году на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", - сказал Шойгу.

По словам главы военного ведомства, на 2020 год запланировано завершение модернизации на предприятиях промышленности шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Шойгу подчеркнул, что также планируется "принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь.