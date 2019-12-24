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Военные планируют создать пять железнодорожных бригад для постройки второй ветки БАМ

Ранее о том, что военные могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали говорил гендиректор "Российских железных дорог" Олег Белозеров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны совместно с Администрацией президента России планирует создать пять железнодорожных бригад вне состава Вооруженных сил РФ для строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина.

"Во исполнение поручения Верховного главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре Министерством обороны совместно с Администрацией президента прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности Вооруженных сил", - сказал Шойгу.

Ранее о том, что военные могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали говорил гендиректор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.

Предполагается, что в 2020 году провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока должна возрасти до 124,9 млн тонн грузов в год, что на 66,8 млн тонн больше уровня 2012 года. Путин в послании Федеральному собранию говорил, что в 2025 году пропускная способность этих железнодорожных магистралей возрастет до 210 млн тонн в год.

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