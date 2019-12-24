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Путин сообщил, что Россия разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон"

РФ будет идти впереди других стран в развитии армии за счет "минимизации воровства и разгильдяйства", отметил глава государства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии военного ведомства.

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"У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования", - сказал Путин.

По его словам, Россия будет идти впереди других стран в развитии армии за счет "минимизации воровства и разгильдяйства" и концентрации на важнейших направлениях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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