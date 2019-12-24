Путин сообщил, что Россия разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии военного ведомства.

"У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования", - сказал Путин.

По его словам, Россия будет идти впереди других стран в развитии армии за счет "минимизации воровства и разгильдяйства" и концентрации на важнейших направлениях.