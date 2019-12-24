Путин наградил орденами Северный флот и командование Дальней авиацией

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил высокими государственными наградами Северный флот, командование Дальней авиацией и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк.

Церемония награждения состоялась после заседания коллегии Минобороны России, которое провел глава государства. Северный флот был удостоен ордена Ушакова, командование Дальней авиацией - ордена Суворова, а 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк - ордена Кутузова.

Награды были вручены "за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых и специальных задач".